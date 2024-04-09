Рахмон во время поздравительной речи призвал граждан не пятнать честь таджикского народа

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании по случаю праздника Фитр высказался о ситуации в мире и обратился к согражданам, передает NUR.KZ.

Поздравление было опубликовано на официальном сайте главы Таджикистана.

В своем поздравлении Рахмон призвал граждан республики проявлять политическую бдительность, не пятнать честь таджикского народа и не допустить использования взрослых и детей заинтересованными силами.

"Мы должны так воспитывать наших детей, чтобы они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа", - заявил президент.

Он призвал уделять серьезное внимание правовому образованию, учиться жить и работать в рамках Конституции и других действующих законов, сделать обязательной и каждодневной привычку соблюдения предписаний закона.

"Мы видим, как накаляется и обостряется ситуация в современном мире, усиливается процесс передела мира, продолжается стремительное вооружение и новый этап «холодной войны», никто не может предугадать, что же произойдет завтра. В этих крайне сложных и опасных условиях мы не должны допустить, чтобы наши граждане, наши дети стали игрушкой в руках заинтересованных групп и сил", - обратился к гражданам Таджикистана Рахмон.

Отметим, что 22 марта в России произошел теракт - в результате атаки на "Крокус Сити Холл " 144 человека погибли свыше 500 были ранены.

Среди подозреваемых в совершении теракта - уроженцы Таджикистана.

Также сообщалось, что следственные действия по делу о теракте в "Крокусе" начали в Таджикистане. В силовых структурах РФ заявили, что обвиняемые в совершении теракта до отъезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе - в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.

Также после трагических событий в России заговорили об ужесточении миграционной политики.

Стало известно, что МВД завершило работу над проектом, ужесточающим контроль в сфере миграции. Среди мер - сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года. Также планируется усилить контроль в отношении работодателей, нанимающих иностранцев.