Присяжных по делу Бишимбаева рассекретили СМИ: Верховный суд сделал заявление

В суде по делу Куандыка Бишимбаева выяснилось, что на прошлом заседании были рассекречены лица присяжных заседателей. Верховный суд РК сделал заявление по данному поводу, передает NUR.KZ.

Верховный суд в связи с опубликованием в СМИ изображений присяжных заседателей по делу Бишимбаева и Байжанова сообщил, что в ходе процесса председательствующая по делу неоднократно предупреждала о запрете на фото-видеосъемку коллегии присяжных заседателей, а также на распространение их изображений.

Запрет установлен в целях исключения любой возможности оказать давление на присяжных.

Нарушение этого запрета расценивается как попытка оказания давления на суд, подчеркнули в Верховном суде.

Отмечается, что согласно действующего законодательства, воздействие на суд средствами массовой информации влечет установленную ответственность. При этом по Закону о СМИ наказанию подлежат собственник, распространитель, главный редактор средства массовой информации, а также авторы распространяемых материалов.

В связи с этим, судом инициирована процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила их распространение.

Подчеркивается, что в целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания.

"Призываем граждан воздержаться от любых действий, которые могут повлиять на процесс отправления правосудия. Любые попытки давления на суд будут пресекаться", - говорится в заявлении Верховного суда.

Напомним, сегодня 10 апреля, в суде по делу Куандыка Бишимбаева выяснилось, что на прошлом заседании суда были рассекречены лица присяжных заседателей.

В начале заседания судья заявила, что в соцсетях появились фото и видео присяжных заседателей, и напомнила, что СМИ предупреждались о запрете съемки. Из-за нарушения запрета судья постановила удалить СМИ из зала судебного заседания.

Стоит отметить, что с самого начала процесса по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в Верховном суде журналистам сообщали, что фото- и видеосъемка коллегии присяжных заседателей запрещена.

Речь касается именно раскрытия личности присяжных - при этом на процессе их видят все участники, в том числе и находящиеся в зале СМИ. В онлайн-трансляциях по делу камеру на присяжных не направляют.