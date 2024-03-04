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Почему дело об избиении водителя скорой в Караганде поступило в суд по другой статье, объяснили в полиции

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Уголовное дело лежит на столе
Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Караганде в суд поступило дело по факту нападения на водителя скорой - дело рассмотрят по статье "Хулиганство". В ДП региона объяснили, почему подозреваемому смягчили статью, передает NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде изначально было возбуждено, как причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений.

1 февраля подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

Однако проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что телесные повреждения потерпевшего относятся к категории легкой степени тяжести.

В связи с чем деяния подозреваемого были квалифицированы по статье "Хулиганство".

"21 февраля уголовное дело с обвинительным актом направлено прокурору, который, проверив законность принятого решения, предал подозреваемого суду", - пояснили в ДП.

Напомним, нападение на водителя скорой помощи в Караганде произошло в конце января. В социальных сетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник экстренной службы получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела. Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии клиники имени Макажанова.

Позже потерпевший записал видео из больницы, где подробно рассказал о случившемся. На инцидент отреагировал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил, что установление местонахождения подозреваемого - вопрос времени.

29 января МВД опубликовало ориентировку на Нурболата Дакебаева. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района.

Позже в пресс-службе ДП Карагандинской области сообщали, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений. По этой статье ему грозило до 3 лет лишения свободы.

Сегодня стало известно о том, что уголовное дело поступило в суд по другой статье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064461-pochemu-delo-ob-izbienii-voditelya-skoroy-v-karagande-postupilo-v-sud-po-drugoy-state-obyasnili-v-politsii/

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