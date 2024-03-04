Нападение на водителя "скорой" в Караганде: уголовное дело поступило в суд по другой статье

В Караганде в настоящее время в суд поступило уголовное дело по факту нападения на водителя скорой помощи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на суд района Алихана Бокейхана.

Материалы уголовного дела поступили в производство судьи Бахтияра Аканова.

"Согласно материалам дела, подсудимому предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Дело будет рассматривать судья Бахтияр Аканов", - сообщи в суде.

Предварительное слушание назначено на 6 марта.

Ранее в пресс-службе ДП Карагандинской области сообщали, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений. По этой статье ему грозило до 3 лет лишения свободы. По нынешней статье за хулиганство максимальный срок наказания составляет 2 года лишения свободы.

Напомним, нападение на водителя скорой помощи в Караганде произошло в конце января. В социальных сетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник экстренной службы получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела. Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии клиники имени Макажанова.

Позже потерпевший записал видео из больницы, где подробно рассказал о случившемся. На инцидент отреагировал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил, что установление местонахождения подозреваемого - вопрос времени.

29 января МВД опубликовало ориентировку на Нурболата Дакебаева. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района. Сообщалось, что ему грозит до трех лет лишения свободы.