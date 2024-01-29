Аким Карагандинской области высказался об избиении водителя скорой помощи
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Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался об избиении водителя скорой помощи и поручил разработать меры, направленные на повышение безопасности сотрудников данной организации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Аким Карагандинской области назвал вопиющим случай, в результате которого пострадал водитель скорой помощи.
"Установление местонахождения этого гражданина – вопрос времени. Уверен, что в ближайшее время полиция найдет его. Я знаю, наши граждане с уважением относятся к труду сотрудников скорой помощи. Однако встречаются отдельные личности, для которых их сиюминутная блажь выше общечеловеческих ценностей, уважения, гуманизма", - сказал Ермаганбет Булекпаев.
Глава региона призвал жителей соблюдать правила, пропускать кареты скорой помощи на дорогах, не допускать конфликтных ситуаций.
"Любое подобное поведение в отношении сотрудников скорой помощи и в целом людей, которые выполняют важную работу в других отраслях, которая влияет на благополучие и жизнь жителей, будет наказываться в рамках закона!" - отметил аким.
Также он добавил, что необходимо принять алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами в случае возникновения угрозы для бригад скорой помощи.
Нападение на водителя скорой помощи в Караганде
В минувшие выходные в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с водителем на повышенных тонах. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль. В какой-то момент мужчина нанес сотруднику несколько ударов.
В ДП Карагандинской области сообщили, что подозреваемый установлен. Сейчас принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Позже министр здравоохранения РК Ажар Гиният высказалась об инциденте. Она сообщила, что бригада скорой помощи в 23.30 приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки пациента в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо неизвестного мужчины.
Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии областной больницы им.Макажанова с диагнозом: сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер, гематома глаза.
Сам водитель также поделился подробностями нападения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057982-akim-karagandinskoy-oblasti-vyskazalsya-ob-izbienii-voditelya-skoroy-pomoschi/