Аким Карагандинской области высказался об избиении водителя скорой помощи

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался об избиении водителя скорой помощи и поручил разработать меры, направленные на повышение безопасности сотрудников данной организации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Аким Карагандинской области назвал вопиющим случай, в результате которого пострадал водитель скорой помощи.

"Установление местонахождения этого гражданина – вопрос времени. Уверен, что в ближайшее время полиция найдет его. Я знаю, наши граждане с уважением относятся к труду сотрудников скорой помощи. Однако встречаются отдельные личности, для которых их сиюминутная блажь выше общечеловеческих ценностей, уважения, гуманизма", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона призвал жителей соблюдать правила, пропускать кареты скорой помощи на дорогах, не допускать конфликтных ситуаций.

"Любое подобное поведение в отношении сотрудников скорой помощи и в целом людей, которые выполняют важную работу в других отраслях, которая влияет на благополучие и жизнь жителей, будет наказываться в рамках закона!" - отметил аким.

Также он добавил, что необходимо принять алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами в случае возникновения угрозы для бригад скорой помощи.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

В минувшие выходные в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с водителем на повышенных тонах. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль. В какой-то момент мужчина нанес сотруднику несколько ударов.

В ДП Карагандинской области сообщили, что подозреваемый установлен. Сейчас принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Позже министр здравоохранения РК Ажар Гиният высказалась об инциденте. Она сообщила, что бригада скорой помощи в 23.30 приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки пациента в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо неизвестного мужчины.

Пострадавший был госпитализирован в отделение неврологии областной больницы им.Макажанова с диагнозом: сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер, гематома глаза.

Сам водитель также поделился подробностями нападения.