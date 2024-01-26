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Автора фейка о землетрясении в Алматы задержала полиция

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Andrey Zhuravlev/Getty Images

Одну из авторов фейковых сообщений о землетрясении в Алматы выявила полиция. В ее отношении начато расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

"Как ранее сообщалось, проводится работа по выявлению авторов фейковых сообщений, которые сеяли в обществе и соцсетях необоснованную панику и страх. На сегодняшний день выявлена одна из авторов – это женщина 1995 года рождения, ее действиям будет дана правовая оценка.

В этой связи убедительно призываем не способствовать распространению информации, источник которой может быть сомнительным, а также руководствоваться данными, полученными только из официальных источников", – сообщили корреспонденту NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

В полиции напомнили, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн платформ, согласно части 2 статьи 274 УК РК, наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы до 3 лет.

Землетрясение в Алматы

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

Позавчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Вскоре выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Сегодня ночью в южной столице вновь зафиксировали подземные толчки в 2 балла. Их также могли ощутить жители Талгара. Помимо этого, казахстанские сейсмологи зарегистрировали за ночь еще пять землетрясений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057768-avtora-feyka-o-zemletryasenii-v-almaty-zaderzhala-politsiya/

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