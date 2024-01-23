"Сеяли панику и страх": авторов фейков о землетрясении ищут в Алматы

В Алматы полиция ищет лиц, распространявших фейки о землетрясении прошлой ночью. Им грозит уголовная ответственность, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

"Оперативные подразделения ДП Алматы с использованием новых технологий устанавливают личности авторов ложных сообщений, которые минувшей ночью сеяли в обществе необоснованную панику и страх", – говорится в сообщении.

Стражи порядка предупредили, что за распространение ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность.

При этом ранее полицейские призвали граждан к информационной культуре и рекомендовали доверять лишь сведениям из официальных источников.

Напомним, после землетрясения, произошедшего сегодня ночью, которое ощутили жители Алматы, в мессенджерах и соцсетях стали появляться разнообразные слухи.

Так, например, распространилась информация о повторных толчках, которые якобы могут произойти рано утром и вызвать сильные разрушения. Ее опровергли в ДЧС.

Еще в социальных сетях писали о разрушениях, в том числе в студенческих общежитиях города. Все это так же не соответствует действительности.

Отметим, что согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.