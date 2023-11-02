Как экс-учредитель "Оператора РОП" могла похитить 920 млн тенге, рассказали в суде

В суде Астаны на рассмотрении дела экс-учредителя "Оператора РОП" Шнар Муктаровой прокурор рассказал, как подсудимая могла незаконно выплатить 920 млн тенге дивидендов себе и еще одному ТОО, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил прокурор Ерасыл Секенов, в 2016-2021 годах учредитель "Оператор РОП" Шнар Муктарова и гендиректор Светлана Коротенко "в группе лиц совершили хищения в особо крупном размере в выплате необоснованных дивидендов "Оператор РОП" в сумме 920,5 млн тенге".

По версии обвинения, организовала преступление Муктарова – она знала, что по закону дивиденты в ТОО "Оператор РОП", который занимался сбором утильплатежей, не предусмотрены, однако, все равно назначила их выплату:

самой себе – 874 тысячи тенге (как учредителю, владеющему 0,1% доли в ТОО "Оператор РОП");

ТОО "Eco waste solutions" – 919,6 млн тенге (как учредителю, владеющему 99,9% доли в ТОО "Оператор РОП").

По данным прокурора, учредителем и директором ТОО "Eco waste solutions" также являлась Шнар Муктарова. Таким образом, обе суммы были направлены к ней. Коротенко, по версии обвинения, была исполнителем в этом деле и знала о преступности действий.

Подсудимую Муктарову, как сообщил прокурор, обвиняют в преступлении по статьям 28 части 3 и 189 части 4 пункта 2 УК РК. Это "организация хищения чужого вверенного имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". В результате был причинен ущерб ТОО "Жасыл Даму" и ТОО "Оператор РОП".

Суд по делу Муктаровой в столице продолжится 6 ноября.

Отметим, что сегодня адвокаты Муктаровой заявили, что подсудимая вернула все указанные в деле деньги – в ТОО "Оператор РОП" подтвердили, что средства поступили на их счет.

Дело ТОО "Оператор РОП"

Напомним, в июле в суде Астаны уже вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" – руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника. Все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет.

При вынесении приговора судья сообщил и о роли Шнар Муктаровой в этом деле, которая на тот момент находилась в розыске. По словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.

После поимки Муктаровой в Дубае совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны начал по ней отдельное рассмотрение дела:

по статье 28 части 3 УК РК – создание преступной группы либо руководство ею:

по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК – присвоение или растрата чужого имущества.

Согласно ходатайству адвоката Мукановой, съемка фото и видео на процессе по ее делу запрещена.

В суде сторона защиты Муктаровой заявила о ее готовности заключить процессуальное соглашение и погасить нанесенный ущерб.

Кроме того, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований.

В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева не допрашивалась по делу "Оператора РОП".