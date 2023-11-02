Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как экс-учредитель "Оператора РОП" могла похитить 920 млн тенге, рассказали в суде

Опубликовано:

Тенге и рубли
Тенге и рубли. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В суде Астаны на рассмотрении дела экс-учредителя "Оператора РОП" Шнар Муктаровой прокурор рассказал, как подсудимая могла незаконно выплатить 920 млн тенге дивидендов себе и еще одному ТОО, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил прокурор Ерасыл Секенов, в 2016-2021 годах учредитель "Оператор РОП" Шнар Муктарова и гендиректор Светлана Коротенко "в группе лиц совершили хищения в особо крупном размере в выплате необоснованных дивидендов "Оператор РОП" в сумме 920,5 млн тенге".

По версии обвинения, организовала преступление Муктарова – она знала, что по закону дивиденты в ТОО "Оператор РОП", который занимался сбором утильплатежей, не предусмотрены, однако, все равно назначила их выплату:

  • самой себе – 874 тысячи тенге (как учредителю, владеющему 0,1% доли в ТОО "Оператор РОП");
  • ТОО "Eco waste solutions" – 919,6 млн тенге (как учредителю, владеющему 99,9% доли в ТОО "Оператор РОП").

По данным прокурора, учредителем и директором ТОО "Eco waste solutions" также являлась Шнар Муктарова. Таким образом, обе суммы были направлены к ней. Коротенко, по версии обвинения, была исполнителем в этом деле и знала о преступности действий.

Подсудимую Муктарову, как сообщил прокурор, обвиняют в преступлении по статьям 28 части 3 и 189 части 4 пункта 2 УК РК. Это "организация хищения чужого вверенного имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". В результате был причинен ущерб ТОО "Жасыл Даму" и ТОО "Оператор РОП".

Суд по делу Муктаровой в столице продолжится 6 ноября.

Отметим, что сегодня адвокаты Муктаровой заявили, что подсудимая вернула все указанные в деле деньги – в ТОО "Оператор РОП" подтвердили, что средства поступили на их счет.

Дело ТОО "Оператор РОП"

Напомним, в июле в суде Астаны уже вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" – руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника. Все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет.

При вынесении приговора судья сообщил и о роли Шнар Муктаровой в этом деле, которая на тот момент находилась в розыске. По словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.

После поимки Муктаровой в Дубае совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны начал по ней отдельное рассмотрение дела:

  • по статье 28 части 3 УК РК – создание преступной группы либо руководство ею:
  • по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК – присвоение или растрата чужого имущества.

Согласно ходатайству адвоката Мукановой, съемка фото и видео на процессе по ее делу запрещена.

В суде сторона защиты Муктаровой заявила о ее готовности заключить процессуальное соглашение и погасить нанесенный ущерб.

Кроме того, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований.

В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева не допрашивалась по делу "Оператора РОП".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043787-kak-muktarova-mogla-pohitit-920-mln-tenge-operatora-rop-rasskazali-v-sude/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.