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Слезы, взятки креслами и мясом: чем запомнились коррупционные скандалы в Павлодарской области

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Самал Бегалинова
Самал Бегалинова. Фото: gov.kz

Коррупционные скандалы, связанные с госслужащими в Павлодарской области, нередко отличались оригинальностью. Чиновники брали деньги, чтобы помочь родным или улучшить личное благосостояние. При этом не брезговали получать выгоду не только наличностью, но и мясом или мебелью, передает корреспондент NUR.KZ.

Громким коррупционным скандалом в 2022 году стал суд над руководителем управления культуры Павлодарской области. Самал Бегалинову задержали в июне, а уже через месяц она оказалась на скамье подсудимых.

Из озвученных прокурором обстоятельств дела стало известно, что чиновница запланировала приобрести жилье в Астане и нуждалась в первоначальном взносе по ипотеке. Взятку получила в миллион тенге от скульптура. Ей назначили 3 года лишения свободы, но с отсрочкой отбывания наказания в 5 лет из-за наличия детей.

В октябре 2022 года озвучили приговор и экс-главе управления ДГД по Павлодарской области, который требовал взятки с подчиненных. Длилось это на протяжении трех месяцев, а вот объяснил свой поступок госслужащий проблемами со здоровьем дочери.

Он указал, что деньги нужны были на лекарства от кожного заболевания, поэтому он и обратился к своим сотрудникам с просьбой периодически помогать. Сажать в колонию мужчину не стали, но назначили штраф в 6 млн тенге.

Удивляли госслужащие иногда и тем, в каком виде готовы были взять вознаграждение за свои "услуги".

Например, экс-начальник колонии в январе 2022 года получил от одного из заключенных взятку офисным креслом. Спустя месяц к нему домой от осужденных привезли еще и три миллиона тенге, после чего его задержали. Закончилась история обвинительный приговором и лишением свободы на 3,5 года.

А вот сотрудник полиции потребовал от бывшего осужденного мясо. Он получил наказание в виде штрафа в 1,3 млн тенге. Задержали его при получении более 10 килограммов говядины в Павлодаре. При этом он требовал 50-60 килограммов мяса.

Наказывали павлодарских чиновников и за деньги, взятые не у конкретных людей, а из бюджета.

Так, главу павлодарского Дома дружбы Нурлана Кульжана осудили на 2 года в 2021 году за то, что он 5 лет получал зарплату за несуществующую техничку. Не помыв ни разу полы, растратил 3 млн тенге.

Экс-руководитель Управления архитектуры и градостроительства Павлодарской области также получил 3 года лишения свободы. В 2021 году стало известно, что он и еще несколько сотрудников оформляли фиктивные командировки. Общая сумма ущерба достигла 11 миллионов тенге.

При этом чиновники, уличенные в коррупции, редко показывали в судах свои эмоции. Приговоры выслушивали спокойно, чего не скажешь об экс-директоре детской деревни семейного типа Павлодара. После того, как ей назначили 3 года лишения свободы за растрату 6 млн тенге, она не смогла сдержать слез.

Напомним, ранее мы вспоминали, в каких скандалах "засветились" акимы в Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045915-slezy-vzyatki-kreslami-i-myasom-chem-zapomnilis-korruptsionnye-skandaly-v-pavlodarskoy-oblasti/

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