Роскошь, алкоголь, извинения: в каких скандалах "засветились" акимы в Павлодарской области

Акимы в Павлодарской области к работе относятся ответственно. Исполняют поручения, стараются улучшить жизнь людей, даже если приходится преступать закон. Извинения, дорогие квартиры, драки, отстаивание интересов родственников. Какими скандалами запомнились чиновники, в материале корреспондента NUR.KZ.

Уголовные дела в отношении акимов Павлодарской области открывали за годы независимости несколько раз.

Ерлан Арын. Фото: time.kz

В 2014 году на скамье подсудимых оказался Ерлан Арын. Пока чиновник ожидал окончания следствия, под стражей заметно похудел. На первом заседании многие это заметили.

Но вот запомнилась его история еще и тем, что в ходе слушаний Арын попросил прощения у президента, при этом свою вину в коррупции не признал. Приговором ему назначили условный срок и отпустили в зале суда под бурные овации.

Ануар Кумпекеев. Фото: pavon.kz

Не менее запоминающейся стала история акима Павлодара Ануара Кумпекеева. В коррупции его никто не обвинял, но приобретение акиматом служебной элитной двухуровневой квартиры за 50 млн тенге обсуждали многие в Казахстане. За это градоначальник получил выговор.

Спустя полгода возглавлявший тогда Павлодарскую область Булат Бакауов и вовсе решил освободить его от должности с формулировкой "утратил доверие". Причиной стала и мебель из эбенового дерева, которую хотели закупить в городской акимат.

Булат Бакауов. Фото: instagram.com/bbakauov

В начале 2020 года главным ньюсмейкером из Павлодарской области стал сам глава региона Булат Бакауов. Его задержали сотрудники КНБ.

Позже стало известно, что чиновник хотел решить проблемы с налогами своего родственника и требовал от главы ДГД снизить сумму выявленных нарушений с 200 млн тенге до 3-5 миллионов.

Это обернулось арестом, сначала - под стражей, а после - домашним, и обвинительным приговором.

Булата Бакауова, как и Ерлана Арына, в колонию не отправили. За злоупотребление должностными полномочиями ему назначили 3,5 года ограничения свободы. При этом экс-аким Павлодарской области заключил сделку с прокурором о признании вины.

Оразгельды Каиргельдинов. Фото: Ольга Бугаева/pavlodarnews.kz

В начале 2021 года из приговора суда стало известно, что экс-аким Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинов решил построить аэродром на месте, не предназначенном для этого. На мнение экспертов внимания обращать не стал, но очень хотел угодить руководству, в том числе главе государства.

В итоге он, как и его бывший начальник Булат Бакауов, получил 3,5 года ограничения свободы также за злоупотребление должностными полномочиями.

Канат Каримов. Фото: gov.kz

Запомнился казахстанцам и другой аким Баянаульского района. Каната Каримова в период январских событий сельчане заставили написать заявление на увольнение из-за претензий к его работе. Тогда в областном акимате заявили, что проведут проверку. А в конце января стало известно, что чиновник все же решил покинуть пост, но написал новое заявление.

В Баянаульском районе вообще работа акимов нередко становится поводом для бурного обсуждения.

В октябре 2021 года жительницу села Егиндыбулак, опубликовавшую в общем чате жалобу на снег, заставили извиниться. К ней наведался аким сельского округа, который рассказал о проводимой работе. В ответ сельчанка извинилась и все это сняли на камеру. После публикаций истории в соцсетях извиняться перед женщиной пришлось уже самому Канату Каримову, который на тот момент еще занимал пост главы района.

Акимов из Павлодарской области обсуждают и из-за, казалось бы, бытовых вопросов.

Бауыржан Бозтаев. Фото: NUR.KZ

Так, глава села имени Алькея Маргулана оказался на Совете по этике за употребление спиртного на работе. Бауыржан Бозтаев свой поступок объяснил тем, что занимался противопаводковыми мероприятиями, замерз и хотел согреться. Чиновнику посоветовали вместо алкоголя пить чай с малиной и уволили.

Что примечательно, на защиту акима встали жители, которые на прошедших очередных выборах вновь отдали свои голоса за Бауыржана Бозтаева.

Сырым Рушанов. Фото: NUR.KZ

Кроме того, акимы, по всей видимости, еще и распускают руки. Летом 2023 года бизнесмен заявил, что в туалете кафе на общем празднике в Павлодаре на него напал глава пригородного села Павлодарское. Сырым Рушанов вину не признавал, но закончилась все тем, что чиновник извинился и помирился с предпринимателем.