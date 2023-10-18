Роскошь, алкоголь, извинения: в каких скандалах "засветились" акимы в Павлодарской области
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Акимы в Павлодарской области к работе относятся ответственно. Исполняют поручения, стараются улучшить жизнь людей, даже если приходится преступать закон. Извинения, дорогие квартиры, драки, отстаивание интересов родственников. Какими скандалами запомнились чиновники, в материале корреспондента NUR.KZ.
Уголовные дела в отношении акимов Павлодарской области открывали за годы независимости несколько раз.
В 2014 году на скамье подсудимых оказался Ерлан Арын. Пока чиновник ожидал окончания следствия, под стражей заметно похудел. На первом заседании многие это заметили.
Но вот запомнилась его история еще и тем, что в ходе слушаний Арын попросил прощения у президента, при этом свою вину в коррупции не признал. Приговором ему назначили условный срок и отпустили в зале суда под бурные овации.
Не менее запоминающейся стала история акима Павлодара Ануара Кумпекеева. В коррупции его никто не обвинял, но приобретение акиматом служебной элитной двухуровневой квартиры за 50 млн тенге обсуждали многие в Казахстане. За это градоначальник получил выговор.
Спустя полгода возглавлявший тогда Павлодарскую область Булат Бакауов и вовсе решил освободить его от должности с формулировкой "утратил доверие". Причиной стала и мебель из эбенового дерева, которую хотели закупить в городской акимат.
В начале 2020 года главным ньюсмейкером из Павлодарской области стал сам глава региона Булат Бакауов. Его задержали сотрудники КНБ.
Позже стало известно, что чиновник хотел решить проблемы с налогами своего родственника и требовал от главы ДГД снизить сумму выявленных нарушений с 200 млн тенге до 3-5 миллионов.
Это обернулось арестом, сначала - под стражей, а после - домашним, и обвинительным приговором.
Булата Бакауова, как и Ерлана Арына, в колонию не отправили. За злоупотребление должностными полномочиями ему назначили 3,5 года ограничения свободы. При этом экс-аким Павлодарской области заключил сделку с прокурором о признании вины.
В начале 2021 года из приговора суда стало известно, что экс-аким Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинов решил построить аэродром на месте, не предназначенном для этого. На мнение экспертов внимания обращать не стал, но очень хотел угодить руководству, в том числе главе государства.
В итоге он, как и его бывший начальник Булат Бакауов, получил 3,5 года ограничения свободы также за злоупотребление должностными полномочиями.
Запомнился казахстанцам и другой аким Баянаульского района. Каната Каримова в период январских событий сельчане заставили написать заявление на увольнение из-за претензий к его работе. Тогда в областном акимате заявили, что проведут проверку. А в конце января стало известно, что чиновник все же решил покинуть пост, но написал новое заявление.
В Баянаульском районе вообще работа акимов нередко становится поводом для бурного обсуждения.
В октябре 2021 года жительницу села Егиндыбулак, опубликовавшую в общем чате жалобу на снег, заставили извиниться. К ней наведался аким сельского округа, который рассказал о проводимой работе. В ответ сельчанка извинилась и все это сняли на камеру. После публикаций истории в соцсетях извиняться перед женщиной пришлось уже самому Канату Каримову, который на тот момент еще занимал пост главы района.
Акимов из Павлодарской области обсуждают и из-за, казалось бы, бытовых вопросов.
Так, глава села имени Алькея Маргулана оказался на Совете по этике за употребление спиртного на работе. Бауыржан Бозтаев свой поступок объяснил тем, что занимался противопаводковыми мероприятиями, замерз и хотел согреться. Чиновнику посоветовали вместо алкоголя пить чай с малиной и уволили.
Что примечательно, на защиту акима встали жители, которые на прошедших очередных выборах вновь отдали свои голоса за Бауыржана Бозтаева.
Кроме того, акимы, по всей видимости, еще и распускают руки. Летом 2023 года бизнесмен заявил, что в туалете кафе на общем празднике в Павлодаре на него напал глава пригородного села Павлодарское. Сырым Рушанов вину не признавал, но закончилась все тем, что чиновник извинился и помирился с предпринимателем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2041471-roskosh-alkogol-izvineniya-v-kakih-skandalah-zasvetilis-akimy-v-pavlodarskoy-oblasti/