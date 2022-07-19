Главу управления культуры Самал Бегалинову осудили в Павлодаре

Самал Бегалинова. Фото: gov.kz

Вынесен приговор руководителю управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалиновой. Она предстала перед судом по обвинению в получении взятки, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Сегодня чиновнице огласили приговор. Самал Бегалинова признана виновной в получении взятки и осуждена на 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности. При этом ей отсрочили отбывание наказания на 5 лет в связи с наличием несовершеннолетних детей.

Также осужденная пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе. В этой части приговор исполнят сразу после его вступления в законную силу.

Миллион тенге, который был передан в качестве взятки, по вердикту суда конфискуют в доход государства.

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ

Напомним, в середине июня текущего года стало известно, что руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области заподозрили в получении взятки.

Прокурор в ходе судебного заседания озвучил подробности уголовного дела. По данным следствия, чиновница попросила у столичного скульптора 1 млн тенге за заключение договора по изготовлению бюста Алихана Бокейхана для новой школы и беспрепятственную приемку выполненных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979098-glavu-upravleniya-kultury-samal-begalinovu-osudili-v-pavlodare/