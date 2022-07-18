"Планировала приобрести жилье": озвучены подробности дела Самал Бегалиновой

Самал Бегалинова. Фото: gov.kz

Руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалинова предстала перед судом. Сегодня прокурор озвучил подробности уголовного дела, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации гособвинителя, руководителя управления подозревают в получении взятки в миллион тенге.

Следствие установило, что в 2021 году столичный скульптор изготовил для новой павлодарской школы бюст Алихана Бокейхана. Стоило это 16 миллионов тенге. Но договор заключили лишь после того, как Самал Бегалинова лично обсудила работу с автором.

"28 октября 2021 года Бегалинова, желая реализовать свой корыстный умысел до логического результата, находясь в салоне служебного автомобиля по пути следования из Павлодара в Нур-Султан, предложила Баярлину дальнейшее сотрудничество по изготовлению скульптур для Павлодарской области и потребовала предоставить для нее взятку в 1 миллион тенге за заключение договора по изготовлению бюста Бокейхана и беспрепятственную приемку выполненных работ", - озвучил обвинительный акт прокурор.

Памятник сделали. Презентовать его, как и саму новую школу, должны были в сентябре 2022 года.

Сегодня в суде чиновница давать показания отказалась. Между тем следователям Самал Бегалинова поясняла, что брать деньги передумала, но потом вдруг ей понадобились средства на квартиру.

Заседание суда в Павлодаре. Фото: NUR.KZ

"Я запланировала приобрести жилье в кредит в Нур-Султане и нуждалась в первоначальном взносе. В этой связи у меня снова возникла мысль о получении от Баярлина миллиона тенге, о которых я ранее ему говорила", - озвучила показания госслужащей из уголовного дела судья Павлодарского городского суда №2 Асемконыр Сайран.

По данным следствия, взятку чиновница получила через бывшего мужа, с которым она приехала в Нур-Султан. После этого сотрудники Антикоррупционной службы провели задержание.

Напомним, ранее сообщалось, что главу управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области заподозрили в получении взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978967-planirovala-priobresti-zhile-ozvucheny-podrobnosti-dela-samal-begalinovoy/