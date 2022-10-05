"Нужны были деньги на лечение дочери": экс-чиновника осудили за взятки в Павлодаре

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Экс-главу управления департамента госдоходов по Павлодарской области и двух его подчиненных осудили за дачу и получение взяток. Руководитель просил у сотрудников по первому требованию передавать ему деньги, а взамен обещал покровительство. При этом объяснил в суде, что деньги нужны были на покупку лекарств для дочери, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

На должность руководителя 57-летнего мужчину назначили в январе 2022 года. С двумя своими подчиненными он был в хороших отношениях и думал, что можно им доверять.

Предложил передавать ему деньги по первому требованию, а взамен гарантировал покровительство. 45-летний ведущий специалист и 35-летний главный специалист согласились.

Так, по материалам дела, в период с мая по июль руководитель получил от подчиненных в общем 200 тысяч тенге. В итоге все трое были задержаны.

"В связи с тем, что у одного из членов семьи, а именно у старшей дочери, были проблемы со здоровьем, требовались денежные средства на постоянное приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов от кожного заболевания, он решил обратиться к подчиненным с просьбой периодически помогать деньгами", - говорится в приговоре суда.

В итоге экс-руководителя управления ДГД по Павлодарской области за получение взяток осудили к штрафу в 6 миллионов тенге, а двух его подчиненных признали виновными в даче взяток и обязали каждого выплатить по 5 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991210-nuzhny-byli-dengi-na-lechenie-docheri-eks-chinovnika-osudili-za-vzyatki-v-pavlodare/