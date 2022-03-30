Экс-чиновница расплакалась после оглашения приговора в Павлодаре

Судья. Кадр из видео: NUR.KZ

54-летняя экс-директор детской деревни семейного типа Павлодара сегодня получила 3 года лишения свободы за растрату. Вместе с ней на тот же срок в колонию отправили предпринимателя. Женщина после оглашения приговора не смогла сдержать слез, передает корреспондент NUR.KZ.

Приговор озвучили в Павлодарском городском суде №2.

Из материалов дела известно, что на территории детской деревни семейного типа Павлодара делали укладку асфальта и брусчатки.

Выделенные на это деньги присвоили и растратили. Общая сумма ущерба составила более 6 миллионов тенге.

"Прокурор просил назначить обоим подсудимым по 3 года 6 месяцев лишения свободы. Представители потерпевшего по наказанию полагались на усмотрение суда и просили в полном объеме взыскать сумму причиненного ущерба. Подсудимые вину не признали и просили оправдать. Ущерб по делу не возместили", - сообщили в Павлодарском городском суде №2.

В итоге обоих лишили свободы на 3 года. После объявления приговора бывшая чиновница Гульбагда Каримова не смогла сдержать слез. К слову, ей также пожизненно запретили работать на госслужбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962794-eks-chinovnitsa-rasplakalas-posle-oglasheniya-prigovora-v-pavlodare/