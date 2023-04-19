Экс-начальника колонии осудили в Павлодаре из-за офисного кресла

Стол с креслом. Иллюстративное фото: pexels.com

Экс-начальнику павлодарской колонии назначили 3,5 года лишения свободы за взятку в виде кресла. Также его признали виновным в покушении на получение 3 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский городской суд №2.

Как установлено следствием, будучи начальником колонии АП-162/2, обвиняемый в январе 2022 года получил от одного из заключенных офисное кресло в качестве вознаграждения за покровительство.

В феврале главе исправительного учреждения домой привезли еще 3 млн тенге от осужденных. Однако на этот раз после получения денег его задержали.

В ходе следствия мужчина лишился полученного в виде взятки кресла и должности начальника колонии АП-162/2. Свою вину он признал полностью и просил строго его не наказывать.

Уголовное дело рассмотрели по двум статьям: "Получение взятки" и "Покушение на получение взятки".

"На основании ст.58 ч.3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - огласила вердикт судья Павлодарского городского суда №2 Жулдуз Тлегенова.

В суде отметили, что полное признание вины стало смягчающим обстоятельством. Повлияло и то, что подсудимый - многодетный отец.

Наказание за взяточничество в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017338-eks-nachalnika-kolonii-osudili-v-pavlodare-iz-za-ofisnogo-kresla/