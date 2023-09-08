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Как выглядит колония, где сидят Кудебаев и Сатыбалды (фото)

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Колония
Колония. Скриншот с камер наблюдения: NUR.KZ

В ситуационном центре КУИС показали трансляцию с камер видеонаблюдения, установленных в учреждении №22, где содержатся Серик Кудебаев и Кайрат Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ.

Из ситуационного центра КУИС ведется видеонаблюдение за всеми учреждениями страны – в качестве примера журналистам показали колонию, где находятся осужденные экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев и бизнесмен Кайрат Сатыбалды.

Колония
Колония. Скриншот с камер наблюдения: NUR.KZ

Как сообщил глава КУИС Жанат Ешмагамбетов, в учреждении есть возможность работать, однако ни Кудебаев, ни Сатыбалды пока не "трудоустроены".

Колония
Колония. Скриншот с камер наблюдения: NUR.KZ

Камеры установлены во всех помещениях учреждения – в частности, в комнатах приема и приготовления пищи, спальнях, коридорах и на улице.

колония
Колония. Скриншот с камер наблюдения: NUR.KZ

Бытовые условия выглядят довольно скромно. В спальнях – установленные в ряд односпальные либо двухэтажные железные кровати, комнаты приема пищи выглядят как типичные столовые.

Колония
Колония. Скриншот с камер наблюдения: NUR.KZ

Также в колонии есть токарные цеха, помещения, предназначенные для строительных работ, а также комнаты, где выращивают тепличные растения.

Колония
Колония. Скриншот с камер наблюдения: NUR.KZ

Ранее общественник Бауыржан Мусин, присутствовавший на брифинге для СМИ в КУИС, также рассказал, что для Кудебаева и Сатыбалды в колонии нет вип-условий.

Колония
Колония. Скриншот с камер наблюдения : NUR.KZ

Также в КУИС рассказали, какие нарушения выявили в колонии после публикации фото с Кудебаевым.

Отмечалось, что, согласно правилам внутреннего распорядка, любые осужденные в зависимости от вида учреждения и своего поведения имеют право на краткосрочные и длительные свидания со своими родственниками. И это право всех осужденных, вне зависимости от того, являются ли они бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

При этом на прошлой неделе в Сети появилось фото с осужденным экс-начальником ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым. Бывший высокопоставленный полицейский содержится в одном из исправительных учреждений Восточно-Казахстанской области.

По этому поводу в КУИС заявили, что из нарушений были телефон, на который сделали фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035906-kak-vyglyadit-koloniya-gde-sidyat-kudebaev-i-satybaldy-foto/

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