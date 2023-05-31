Дело Кайрата Сатыбалдыулы: 14 млн долларов вернули в доход государства

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Меры по возврату незаконно выведенных из страны активов принимаются в рамках расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

"К концу мая антикоррупционной службой совместно с Генпрокуратурой, обеспечивающей международное сотрудничество с правоохранительными органами иностранных государств, возвращены из Объединенных Арабских Эмиратов денежные средства на общую сумму 14 млн долларов", - говорится в сообщении.

По информации антикоррупционного ведомства, указанные средства обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях.

"Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге. В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути", - сообщили в Антикоре.

В ведомстве добавили, что работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается.

Дело Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком".

В сентябре 2022 года его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022838-delo-kayrata-satybaldyuly-14-mln-dollarov-vozvrascheny-v-dohod-gosudarstva/