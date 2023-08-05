Предполагаемого дроппера-россиянина задержали на западе Казахстана

Задержанный. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Западно-Казахстанской области задержали так называемого дроппера. Им оказался уроженец Москвы, об этом сообщается в официальном Телеграм-канале МВД.

Как сообщили в МВД, 29 июля сотрудниками CyberPol ДП ЗКО совместно с коллегами из Кокшетау в Уральске задержан дроппер – 24-летний мужчина, уроженец Москвы.

"Установлено, что, находясь на территории города Кокшетау, он совершил мошеннические действия и завладел более 12 млн тенге", – заявили в полиции.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС УП Уральска. Проводятся следственные действия. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в середине июня в Алматы был задержан так называемый дроппер, в задачи которого входил сбор денежных средств у обманутых пенсионеров и дальнейшая их отправка адресату.

Накануне столичные полицейские сообщили, что задержали молодого человека – его заподозрили в работе курьером на интернет-мошенников, обманывающих пенсионеров.

"Данный гражданин пояснил, что при поиске работы нашел объявление в приложении Telegram, куда и устроился работать курьером. В процессе работы он забирал денежные средства в качестве курьера у пенсионеров, обманутых интернет-мошенниками.

После получения денежных средств часть оставлял себе, а обусловленную часть передавал через банковские реквизиты за границу", – рассказали полицейские.

Отметим, что по подобной схеме мошенники в последнее время часто обманывают пожилых казахстанцев.

Так, в начале июня 78-летняя павлодарка отдала неизвестным 30 тыс. долларов, поверив в то, что ее сын попал в ДТП. А за несколько дней до этого на городской телефон 90-летней пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП и сбила человека.

Другая казахстанка лишилась 2 млн тенге – ей сообщили по телефону об аварии, в которую якобы попала ее дочь.

В конце июня представители МВД сообщали, что по подобной схеме пенсионеры Караганды лишились более 15 млн тенге.

А еще в одном случае пенсионерка из Астаны под похожим предлогом отдала мошенникам сразу 55 тыс. долларов (это около 24,5 млн тенге).

Кто такие дропперы

Как ранее мы писали, мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, но не всегда действуют самостоятельно – часто они ищут людей, которых будут использовать в своих целях.

Так, в интернете все чаще можно встретить объявления о приеме на работу, обещающие высокий заработок за короткий срок, и с минимальными требованиями к кандидатам.

Часто в таких объявлениях предлагается работа, связанная с переводом и обналичиванием денег. Как правило это "удаленка" без оформления документов. Обычно "работодатели" рассказывают о быстром заработке, гарантируют высокие доходы и обещают трудоустроить без проверок и заполнения документов. При этом в этих вакансиях не описаны конкретные профессиональные требования к соискателям: нет требования ни к уровню образования, ни к опыту работы.

Дело в том, что "работодатель" заинтересован не в наемном работнике, а в дроппере (или в дропе) – человеке который согласится, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных мошенниками денег.

Таким образом, дроп работает с деньгами, которые были украдены и переводит их между разными счетами. Такая схема позволяет преступникам запутать свои следы и усложнить работу следствию. При этом мошеннические переводы могут совершаться в разных странах и от имени разных людей.

За свою работу дроппер обычно получает процент от денежных средств, которые с его помощью перевели злоумышленники.

Стоит отметить, что дроппер может даже не знать, что участвует в мошеннической схеме – злоумышленники могут замаскировать свою деятельность под "легальный бизнес", а самого дропа даже назначить на "официальную должность".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031361-predpolagaemogo-droppera-rossiyanina-zaderzhali-na-zapade-kazahstana/