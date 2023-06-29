Более 15 млн тенге отдали неизвестным доверчивые пенсионеры в Караганде

Человек у двери. Кадр из видео: polisia.kz

Свыше 15 миллионов тенге лишились несколько пенсионеров, проживающих в Караганде. Их обманули по распространенной схеме через телефонный звонок, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин рассказал, что за май-июнь резко увеличилось число обращений пожилых людей, которых обманули злоумышленники.

"Они (мошенники – прим. ред.) сообщают, что якобы их (пенсионеров – прим. ред.) родственники попали в полицию, чтобы увести их от уголовной ответственности, требуется заплатить.

Ущерб от таких преступных действий составил более 130 млн тенге. В рамках уголовного расследования в шести городах страны задержано более 30 человек, шестеро из которых заключены под стражу", – сказал Абильдин.

Среди пособников и невольных помощников мошенников – водители сервиса по заказу такси, доставщики еды, студенты вузов и другие лица. По всем фактам, по словам замначальника областного ДП, идет проверка.

Так, например, 22 июня 79-летний карагандинец обратился в полицию и сообщил, что отдал некоему курьеру 9400 долларов США (более 4 млн тенге). Перед этим ему позвонил лжесотрудник полиции, заявив, что его дочь стала виновницей ДТП. Чтобы помочь ей избежать уголовной ответственности, надо заплатить 15 тыс. долларов.

"После этого потерпевший позвонил дочери, которая сообщила, что никакого ДТП не совершала и в настоящее время находится на работе", – говорится в публикации.

Вскоре был задержан 20-летний парень, который дал признательные показания.

"По словам подозреваемого, он через социальную сеть познакомился с неизвестным, который предложил ему работу. Она заключалась в том, чтобы молодой человек направился по указанному адресу, а после – забрал 9 тысяч долларов США. Выполнив “заказ”, задержанный 400 тысяч тенге оставил себе, а остальную часть суммы перечислил на указанный счет “работодателю", – рассказали в пресс-службе МВД.

Кроме того, установлена причастность подозреваемого еще к двум аналогичным преступлениям: в первом случае сумма ущерба составила 8,4 млн тенге, во втором – 4 млн тенге.

Все потерпевшие, как сообщается, являются пенсионерами. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество".

Ранее сегодня мы писали, что двух пенсионерок из Талдыкоргана обманули на 4,5 млн тенге таким же способом.

Добавим, что в статье 190 УК РК приводится определение мошенничеству – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026872-bolee-15-mln-tenge-otdali-neizvestnym-doverchivye-pensionery-v-karagande/