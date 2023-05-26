В ДТП по вине дочери поверила пожилая павлодарка и напрасно лишилась 2 млн тенге

Пожилая женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Павлодаре пенсионерке позвонили и сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы уладить проблему, ей сказали передать деньги, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, 17 мая 89-летней жительнице Павлодара на городской телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь стала виновником ДТП.

"Пенсионерка, у которой действительно была дочь, взволнованно спросила, что же делать в такой ситуации. А дальше все пошло по старому сценарию: чтобы уладить проблемы, необходимы деньги в размере 5 млн тенге. Женщина сказала, что такой суммы у нее нет, есть только 2 млн", – говорится в сообщении.

По версии следствия, после того, как пенсионерке объяснили схему передачи денег, к ней приехал незнакомый мужчина, которому она передала свои сбережения.

Спустя время, как добавили в ведомстве, домой пришла дочь пожилой женщины, и на городской телефон вновь позвонили и сказали, что не хватает денег. Тогда дочь поняла, что ее маму обманули, и позвонила в полицию.

Позже стражи порядка установили 34-летнего жителя Астаны, который в ходе допроса рассказал, что в мессенджере Telegram нашел объявление, где требовался курьер для перевозки денег.

"Пройдя по ссылке, начал диалог с неизвестным ником, который пояснил, что его зарплата – это 10% от каждого перевода и перевозки денег. Он охотно согласился и по его указанию забирал денежные средства, переводил на различные счета банков второго уровня", – рассказали в полиции.

Отмечается, что за участие в этом преступлении в отношении задержанного проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК, согласно которой ему грозит штраф в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022202-v-dtp-po-vine-docheri-poverila-pozhilaya-pavlodarka-i-naprasno-lishilas-2-mln-tenge/