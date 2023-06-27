Астанчанка отдала мошенникам 55 тыс. долларов, поверив, что ее дочь в беде

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В полицию обратилась жительница Астаны. Она сообщила, что мошенники обманом выманили у нее 55 тыс. долларов, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По словам потерпевшей астанчанки, ей позвонили злоумышленники.

"63-летняя женщина сообщила, что около 21:00 на домашний телефон позвонила девушка и, представившись дочерью, плачущим голосом сообщила, что произошло ДТП с ее участием, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. В результате якобы пострадали она и водитель автомашины, и чтобы не заводили уголовное дело – необходимы деньги", – рассказали стражи порядка.

Затем, как отмечают полицейские, трубку взял мужчина и, представившись сотрудником полиции, сказал, что сейчас к ней приедет водитель, через которого нужно передать деньги.

"После завершения разговора женщина в спешке начала собирать все деньги и затем передала их приехавшему мужчине. После, поняв, что дочь в порядке, а она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию", – добавили представители МВД.

По данным полиции, сумма ущерба составила 55 тыс. долларов.

Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 37-летний мужчина, который прибыл в качестве курьера и взял деньги у женщины.

Подозреваемый признался, что за услугу "курьера" ему полагалось 5% от общей суммы. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026616-astanchanka-otdala-moshennikam-55-tys-dollarov-poveriv-chto-ee-doch-v-bede/