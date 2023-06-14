Предполагаемого дроппера задержали в Алматы

Изъятые деньги. Фото: Polisia.kz

Сотрудниками киберполиции Алматы был задержан подозреваемый в мошенничестве. По мнению следствия, мужчина был ключевым звеном в мошеннической цепи, сообщается на официальном медиа портале Polisia.kz.

По данным полицейских, был задержан так называемый дроппер, в задачи которого входил сбор денежных средств у обманутых пенсионеров и дальнейшая их отправка адресату.

Задержанным оказался алматинец 2004 года рождения.

По сведениям стражей порядка, незадолго до задержания мужчина забрал у 79-летней бабушки 1,2 млн тенге, обманув ее, что эта сумма нужна для проведения операции дочери после ДТП.

В момент задержания предполагаемого дроппера он реализовывал еще две мошеннические схемы, добавили в полиции.

По их словам, злоумышленнику оставалось лишь проехать по адресам, указанным "работодателем", и забрать оттуда накопления пенсионеров.

"Таким образом, как минимум, две разрабатываемые аферы нам удалось предотвратить. На данном этапе оперативной разработки предполагаемый "заказчик" установлен, принимаются меры к его задержанию. Вместе с тем, устанавливаются другие возможные преступные эпизоды в исполнении гражданина Б. Он взят под стражу", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, подчеркнули стражи порядка.

В ДП Алматы напомнили об участившихся случаях обманов пожилых людей.

В связи с этим стражи порядка напомнили о мерах безопасности:

Предупредите близких родственников и друзей о подобных фактах мошенничеств, особенно лиц пожилого возраста; Если вам позвонил сотрудник полиции, то запомните, что сотрудники полиции не вправе просить денежные средства. Прежде, чем начать разговор, собеседник должен представиться (назвать ФИО, должность, звание, место работы). Эти сведения вы должны перепроверить по каналу “102”. Получив телефонный звонок от незнакомого лица, обратите внимание на то, что и как он хочет вам сообщить.

В полиции подчеркнули, что мошенники, как правило, стремятся торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями.

Отметим, что несколько похожих случаев произошли недавно в разных регионах Казахстана.

К примеру, в Павлодаре 78-летняя пенсионерка отдала незнакомцам 30 тыс. долларов, желая помочь своему сыну, который "попал в беду".

До этого другая 90-летняя павлодарка отдала 13 млн тенге мошенникам, которые убедили ее, что ее дочь попала в ДТП и сбила человека.

А 81-летняя астанчанка лишилась 3 тыс. долларов, испугавшись возможного ареста своей дочери.

На днях МВД обратилось к казахстанцам из-за участившихся случаев обмана пенсионеров. Гражданам напомнили об уловке с телефонным звонком, которую в последнее время начали применять мошенники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024749-moshennicheskuyu-tsep-raskryli-v-almaty/