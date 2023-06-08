30 тыс. долларов отдала после звонка павлодарка, желая помочь своему сыну

Женщина. Иллюстративное фото: RapidEye/Getty Images

Очередной случай мошенничества произошел в Павлодаре. 78-летняя пенсионерка отдала незнакомцам 30 тыс. долларов, желая помочь своему сыну, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 6 июня на домашний телефон 78-летней пенсионерки позвонил мужчина и сообщил, что ее сын совершил ДТП, необходимо заплатить 20 млн тенге.

Собеседник "держал на проводе" павлодарку вплоть до момента, пока к ней домой не приехал парень по имени "Руслан", которому женщина добровольно отдала 30 тысяч долларов (13,5 млн тенге).

Обман вскрылся, когда пенсионерка позвонила сыну, живущему в Москве. Убедившись, что с ним все хорошо, она обратилась в полицию.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых.

Напомним, 3 июня в Павлодаре произошел аналогичный случай. На городской телефон 90-летней пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП и сбила человека.

Мужчина уточнил, что сейчас она находится в больнице с различными травмами, а для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности нужно передать деньги некоему "Руслану".

Спустя некоторое время на домашний телефон павлодарки позвонила девушка и взволнованно заявила, что попала в аварию, поэтому ей срочно нужны 20 млн тенге. Пенсионерка подумала, что это действительно была ее дочь, так как голос был схож. Женщина собрала все свои накопления и пенсию - 13 млн тенге. После чего отдала их неизвестным.

Как вести себя при подобных звонках

Стражи порядка предупреждают, если к вам поступил такой звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим близким.

Набрав 102, можно узнать, действительно ли родственник находится в полиции. Обращайте внимание на коды номеров, если они начинаются с +4 и прочих необычных для Казахстана цифр. Данные номера используют технологию VoIP - виртуальная телефония, срок существования которых от 3 до 5 дней, также эта технология не дает возможности совершить обратный звонок по указанному номеру. Сбросьте трубку и сообщите о факте мошенничества в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023981-30-tys-dollarov-otdala-posle-zvonka-pavlodarka-zhelaya-pomoch-svoemu-synu/