Дочь попала в ДТП: еще одна пенсионерка лишилась крупной суммы денег в Астане (видео)

Полицейские ведут задержанного. Кадр из видео: instagram.com/police__astana/

Столичные полицейские задержали молодого человека – его заподозрили в работе курьером на интернет-мошенников, обманывающих пенсионеров, сообщается на официальной странице ДП Астаны в Instagram.

Сообщается, что 30 июля в 12 часов в УП района Алматы поступило сообщение о том, что неизвестный обманным путем завладел деньгами пожилой женщины.

Как установили стражи порядка, 29 июля неустановленное лицо завладело сбережениями пенсионерки в размере 1,4 млн тенге. Эти деньги нужно было отдать, чтобы защитить ее дочь, которая якобы стала виновницей ДТП, от уголовной ответственности.

"В результате доверчивая пенсионерка передала мошенникам свои сбережения", – отметили в ДП.

Позже был установлен и задержан подозреваемый – гражданин 2001 года рождения.

"Данный гражданин пояснил, что при поиске работы нашел объявление в приложении Telegram, куда и устроился работать курьером. В процессе работы он забирал денежные средства в качестве курьера у пенсионеров, обманутых интернет-мошенниками.

После получения денежных средств часть оставлял себе, а обусловленную часть передавал через банковские реквизиты за границу", – рассказали полицейские.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что по подобной схеме мошенники в последнее время часто обманывают пожилых казахстанцев.

Так, в начале июня 78-летняя павлодарка отдала неизвестным 30 тыс. долларов, поверив в то, что ее сын попал в ДТП. А за несколько дней до этого на городской телефон 90-летней пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП и сбила человека.

Другая казахстанка лишилась 2 млн тенге – ей сообщили по телефону об аварии, в которую якобы попала ее дочь.

В конце июня представители МВД сообщали, что по подобной схеме пенсионеры Караганды лишились более 15 млн тенге.

А еще в одном случае пенсионерка из Астаны под похожим предлогом отдала мошенникам сразу 55 тыс. долларов (это около 24,5 млн тенге).

Мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031298-doch-popala-v-dtp-esche-odna-pensionerka-lishilas-krupnoy-summy-deneg-v-astane-video/