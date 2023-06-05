Звонок по поводу дочери обошелся павлодарке в 13 млн тенге

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

90-летняя павлодарка отдала 13 млн тенге после звонка, во время которого ей сообщили, что ее дочь якобы попала в ДТП и сбила человека, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, днем 3 июня на городской телефон 90-летней пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП и сбила человека.

Мужчина уточнил, что сейчас она находится в больнице с различными травмами, а для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности нужно передать деньги некоему "Руслану".

Спустя некоторое время на домашний телефон павлодарки позвонила девушка и взволнованно заявила, что попала в аварию, поэтому ей срочно нужны 20 млн тенге.

Пенсионерка подумала, что это действительно была ее дочь, так как голос был схож. Женщина собрала все свои накопления и пенсию - 13 млн тенге.

"Вскоре в дверь позвонили, зашел неизвестный мужчина и, пересчитав деньги, забрал их. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемых", - сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023424-zvonok-po-povodu-docheri-oboshelsya-pavlodarke-v-13-mln-tenge/