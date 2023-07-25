Сообщника и дядю Мухтара Аблязова задержали в аэропорту Алматы

Мухтар Аблязов. Фото: Thomas Coex / AFP / Getty Images

В аэропорту Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова – Куаныш Нургазин, передает официальный Telegram-канал Генпрокуратуры.

"Нургазин - номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда.

"На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.

Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля был задержан и водворен в следственный изолятор", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что по ходатайству подсудимого, учитывая возраст и состояние здоровья Нургазина, 25 июля суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

"В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд", - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела.

В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу БТА банка. Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017-м он был признан виновным в хищениях.

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан.

В январе 2023 года в Генпрокуратуре РК пояснили, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

В мае этого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

В начале июля Аблязов заявил, что получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней должен покинуть Францию, где живет уже несколько лет, и уехать в ту страну, которая готова его принять.

Через несколько дней "БТА Банк" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Аблязов действительно получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок.

Между тем в Генпрокуратуре заявили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Аблязова из Франции. Подчеркивалось, что вопросы выдворения иностранных граждан относятся к внутренним делам страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030002-soobschnik-muhtara-ablyazova-vernulsya-v-kazahstan/