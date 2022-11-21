Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Блогерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову снова продлили арест. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 18 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Т. в период ознакомления с материалами уголовного дела на 1 месяц, то есть до 18 декабря 2022 года", - сообщили в суде.

Кроме того, до 19 декабря продлен арест и Шерниязову на период ознакомления с материалами уголовного дела.

Напомним, в феврале этого года блогеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже, 18 июня, арест Туребаеву и Шерниязову был продлен еще на два месяца. В сентябре блогерам вновь увеличили срок содержания под стражей на месяц, в октябре арест также был продлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998213-blogeram-meyrzhanu-turebaevu-i-meyirhanu-sherniyazovu-snova-prodlili-arest/