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Суд Астаны опроверг информацию о Гульмире Сатыбалды и сослался на взлом сайта

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Мужчина печатает на клавиатуре
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня на сайте столичных судов появилась информация о якобы оставлении в силе приговора в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц. Позже на сайте опровергли эту информацию, сославшись на взлом.

Сегодня на сайте суда Астаны появилось сообщение о том, что апелляционная коллегия оставила без изменений приговор Гульмире Сатыбалды. Позже эта информация была удалена, а в суде заявили, что сайт был взломан.

"В связи с взломом сайта суда Астаны минут 10 назад на сайте была опубликована информация по делу Сатыбалды Г. Данная информация является не достоверной", – говорится в новом сообщении.

В пресс-службе суда Астаны корреспонденту NUR.KZ добавили, что заседание по апелляционной жалобе было отложено на другую дату, когда именно оно состоится, будет сообщено позднее.

Гульмире Сатыбалды, а также Мади Батыршаеву и Рашиду Утебекову вынесли приговор 4 мая.

Экс-супруге Кайрата Сатыбалды и Батыршаеву назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому. Утебекова приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, Гульмиру Сатыбалды задержали в марте 2022 года. Тогда Антикор сообщал, что ее вместе с другими должностными лицами подозревают в хищении 747 млн тенге в Шымкенте и хищении денег для ремонта объектов зимней Универсиады.

Суд над Гульмирой Сатыбалды начался в январе этого года. Тогда же сторона обвинения сообщила, что ей предъявляются обвинения в следующих преступлениях:

  • статья 389 части 3 УК РК – самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору;
  • статьи 28 часть 3 и 125 часть 2 пункт 1 и 8 УК РК – организация похищения человека, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В апреле она частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

До оглашения приговора Гульмира Сатыбалды во время прений в суде заявила, что считает свое уголовное дело политическим и предполагает, что ее использовали как рычаг влияния на экс-супруга Кайрата Сатыбалды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025807-sud-astany-oproverg-informatsiyu-o-gulmire-satybaldy-i-soslalsya-na-vzlom-sayta/

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