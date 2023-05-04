Приговор огласили подчиненным Гульмиры Сатыбалды

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Мади Батыршаев и Рашид Утебеков были признаны виновными сегодня в Астане. Их приговорили к 7 и 5 годам лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд признал виновным Мади Батыршаева по следующим статьям:

по части 3 статьи 389 УК РК "Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, повлекшее тяжкие последствия";

по части 3 статьи 28 УК РК "Организация совершения уголовного правонарушения или руководство его исполнением, а равно создание преступной группы либо руководство ею";

по пунктам 1 и 8 части 2 статьи 125 УК РК "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений".

По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим было решено окончательно назначить ему 7 лет лишения свободы.

"Утебекова Рашида признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 2 125-й статьи УК "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений" и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы", – добавили в суде.

Сегодня суд Астаны вынес приговор Гульмире Сатыбалды. Ее признали виновной в самоуправстве и в похищении человека – суд назначил ей 7 лет лишения свободы.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Напомним, что экс-супругу Кайрата Сатыбалды Гульмиру задержали в марте 2022 года.

Тогда в Антикоре сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе текущего года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

До оглашения приговора Сатыбалды произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019319-prigovor-oglasili-podchinennym-gulmiry-satybaldy/