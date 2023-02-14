Арыстанбеку Мухамедиулы в очередной раз продлили срок ареста

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: nmrk.kz

Главе Национального музея Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили срок ареста, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"13 февраля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок нахождения под стражей подозреваемого Мухамедиулы А. на 2 месяца", – говорится в сообщении суда.

Отметим, что 17 января суд также продлил ему срок ареста, но на один месяц - до 17 февраля. Теперь же, судя по сообщению суда, Мухамедиулы пробудет под арестом до середины апреля.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Нацмузея стало известно в мае прошлого года. Тогда в Антикоре сообщали, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках.

В тот же день стало известно, что директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья.

В конце мая экс-министра задержали и поместили под стражу на два месяца. Позже Мухамедиулы несколько раз продлевали срок ареста.

В конце августа Антикоррупционная служба озвучила новые подробности по делу Мухамедиулы.

Как рассказали в ведомстве, расследование ведется по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки, оцифровку национальной киноколлекции и 3D-сканирование сакральных объектов Казахстана. Предварительная сумма ущерба государству, по данным Антикора, составила порядка 7 млрд тенге.

24 января 2023 года Антикор сообщил об аресте бывшего заместителя Мухамедиулы Алмаза Нуразхана. Он также проходит подозреваемым по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проведение выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009291-arystanbeku-muhamediuly-v-ocherednoy-raz-prodlili-srok-aresta/