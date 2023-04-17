Арыстанбеку Мухамедиулы отказали в переводе из изолятора под домашний арест

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ / Алёна Бутенко

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу экс-главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы. Подсудимому отказали в изменении меры пресечения на домашний арест, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья Баглан Идрисов отказал защитникам по делу Мухамедиулы в назначении предварительного слушания, а также заявил, что отсутствие или наличие состава преступления в его действиях могут быть установлены в ходе ГСР (главного судебного разбирательства), поэтому ходатайство адвоката о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы музея остается открытым.

В просьбе изменения меры пресечения в отношении Мухамедиулы судья также отказал – адвокат просил изменить ему меру пресечения и отпустить под домашний арест в связи с состоянием здоровья.

"Подсудимые Мухамедиулы и Кошенов (прим. авт. – директор компании, проходящей по делу) обвиняются в совершении тяжкого преступления, также из постановления следственного судьи усматривается, что подсудимые, находясь на свободе, могут воспрепятствовать разбирательству по уголовному делу и скрыться от суда.

Имеющиеся заболевания Мухамедиулы не служат основанием для изменения меры пресечения, так как есть правила оказания медпомощи гражданам, свобода которых ограничена, а также лицам, отбывающим наказание до приговора суда в местах лишения свободы, откуда следует, что подсудимый может получить медпомощь в условиях следственного изолятора, а также при необходимости за его пределами.

Поэтому мера пресечения в виде содержания под стражей избрана обосновано. Оснований для изменения ее на домашний арест суд не находит", – заявил Идрисов.

Судья также сообщил, что Мухамедиулы предан суду по части 3 статьи 28 и части 4 статьи 189 УК РК – это присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные группой лиц и в особо крупном размере, а также организация уголовного правонарушения или руководство преступной группой.

Напомним, что главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы началось в Астане сегодня утром – бывшего главу музея не могли доставить в зал суда из-за завалов снега в столице, он принимал участие в утреннем заседании онлайн.

Дело Мухамедиулы

В мае прошлого года стало известно, что сотрудниками Антикоррупционной службы по Астане проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК.

"Руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", – подчеркнули тогда в ведомстве.

В тот же день также стало известно, что занимавшего на тот момент пост директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья.

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца. После чего срок ареста неоднократно продлевали.

В августе Антикоррупционная служба озвучила новые подробности дела. В службе сообщили, расследование ведется по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки, оцифровку национальной киноколлекции и 3D-сканирование сакральных объектов Казахстана.

24 января этого года стало известно об аресте бывшего заместителя Мухамедиулы Алмаза Нуразхана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017087-arystanbeku-muhamediuly-otkazali-v-perevode-iz-izolyatora-pod-domashniy-arest/