"Предварительная сумма ущерба - 7 млрд тенге": Антикор озвучил новые подробности по делу Мухамедиулы

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

Антикоррупционная служба РК в своем официальном Telegram-канале сообщила о том, что в настоящее время продолжается расследование в отношении директора Национального музея Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы.

Экс-министра культуры и других лиц подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан", - напомнили в ведомстве.

Кроме того, по информации Антикора, проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности главы МКС в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

Как отметили в антикоррупционном ведомстве, предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

"Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Также стало известно о том, что срок содержания Мухамедиулы под стражей продлен до 26 сентября.

Напомним, 16 мая в Антикоре сообщили, что руководство Нацмузея РК подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках. По этому делу было начато досудебное расследование.

В этот же день стало известно, что директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья. Спустя почти две недели после этого ему назначили два месяца содержания под стражей.

В июле срок ареста был продлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984911-antikor-ozvuchil-novye-podrobnosti-po-delu-muhamediuly/