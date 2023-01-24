Арестован бывший заместитель Арыстанбека Мухамедиулы

Алмаз Нуразхан. Фото: gov.kz

Антикоррупционная служба в своем официальном Telegram-канале сообщила о задержании и аресте бывшего заместителя директора Национального музея Алмаза Нуразхана.

В АПК заявили, что продолжается расследование в отношении директора Национального музея и экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

"В рамках проводимого расследования задержан бывший заместитель директора РГКП "Национальный музей РК" Нуразхан А.Ш., который в сговоре с А. Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", - говорится в сообщении ведомства.

С санкции специализированного межрайонного следственного суда Астаны Нуразхана арестовали на два месяца.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - заключили в Антикоррупционной службе.

Отметим, Алмаз Нуразхан занимал пост директора Национального музея с апреля по июль 2019 года. В июле на эту должность был назначен Арыстанбек Мухамедиулы.

Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК, Нуразхан является кандидатом педагогических наук. В разные годы трудился преподавателем в КазНПУ им. Абая, директором департамента по делам культуры и искусства МКС РК.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Нацмузея стало известно в мае прошлого года. Тогда в Антикоре сообщали, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках.

В тот же день стало известно, что директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья.

В конце мая экс-министра задержали и поместили под стражу на два месяца. Несколько дней назад ему в очередной раз продлили срок ареста - до 17 февраля.

В конце августа Антикоррупционная служба озвучила новые подробности по делу Мухамедиулы. Как рассказали в ведомстве, расследование ведется по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки, оцифровку национальной киноколлекции и 3D-сканирование сакральных объектов Казахстана.

Предварительная сумма ущерба государству, по данным Антикора, составила порядка 7 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006488-arestovan-byvshiy-zamestitel-arystanbeka-muhamediuly/