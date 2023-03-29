Приговор журналисту Михаилу Козачкову разъяснили в военном суде

Михаил Козачков. Фото: Facebook / Михаил Козачков

В военном суде разъяснили приговор, вынесенный журналисту Михаилу Козачкову. Ранее его осудили на 3,5 года условно, передает корреспондент NUR.KZ.

На официальной говорится о том, что Михаил Козачков обвинялся в незаконном собирании сведений о частной жизни, составляющую личную и семейную тайну лица, распространении сведений о частной жизни и распространении заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникации.

Также его обвиняли в собирании сведений о частной жизни лица с использованием своего служебного положения и пособничестве в распространении сведений о частной жизни лица.

"Судом установлено, что журналист редакции газеты, в группе лиц, с июля 2021 года по август 2022 года распространил в своем Telegram-канале сведения, составляющие личную и семейную тайну потерпевших. Также К. распространил заведомо ложную информацию в отношении потерпевших о якобы алкогольном отравлении продукцией.

Процесс проведен в согласительном порядке о признании вины подсудимых. Приговором суда журналист К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Ему назначено наказание по части 2 статьи 147 УК РК в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, по части 5 статьи 147 УК РК в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, по пункту 3 части 2 статьи 274 в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

"Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. На основании статьи 63 УК РК суд применил условное наказание", - заявили в суде.

Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.

Задержание Михаила Козачкова

Напомним, 18 декабря прошлого года стало известно о задержании казахстанского журналиста Михаила Козачкова. Как тогда сообщали в Агентстве по финмониторингу, он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории Алматы и Алматинской области.

На следующий день после его задержания пресс-секретарь президента Казахстана сообщил, что на имя Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова.

Позже в Генпрокуратуре опубликовали заявление относительно его задержания.

В Агентстве РК по финмониторингу сообщили, как проходил обыск в квартире Козачкова, и рассказали о других следственных действиях.

Вскоре стало известно, что журналиста арестовали на два месяца. Несмотря на частные жалобы адвокатов, его оставили под стражей до 18 февраля. После чего ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

За что вынесен приговор Козачкову

Часть 2 статьи 147 УК РК - Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконных сбора и (или) обработки (за исключением распространения) иных персональных данных.

Часть 5 статьи 147 УК РК - Совершение действий, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи (Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных), в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через интернет, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее.

Часть 2 статьи 274 УК РК - Деяние (Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства), совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) лицом с использованием своего служебного положения;

3) с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014559-prigovor-zhurnalistu-mihailu-kozachkovu-razyasnili-v-voennom-sude/