"Должно рассматриваться в правовом поле": пресс-секретарь Токаева о деле Козачкова

Михаил Козачков. Фото: Facebook / Михаил Козачков

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем официальном Facebook-аккаунте сообщил, что на имя Касым-Жомарта Токаева поступило обращение по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.

"На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова.

В связи с этим необходимо отметить, что данное резонансное дело должно рассматриваться исключительно в правовом поле в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения.

Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме", – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера вечером стало известно о задержании казахстанского журналиста Михаила Козачкова. Об этом сообщило Агентство по финмониторингу.

"Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов", – заявили представители ведомства.

Что известно по делу о рейдерских захватах?

В июле текущего года сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы пресекли деятельность рейдерской группы, которая, предположительно, могла шантажировать известных казахстанских предпринимателей.

Представители ведомства тогда заявляли, что злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

В декабре АФМ объявило, что предполагаемым организатором является Елдос Коспаев. Он и другие лица были объявлены в розыск.

Кроме того, в июле сообщалось о задержании Бурхана Жансейтова, который, по версии следствия, представлял интересы подозреваемых в рейдерстве.

Также стало известно, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. С санкции суда были арестованы:

обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов;

золотые брендовые украшения;

154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц.

Также правоохранители изъяли 19 автомобилей премиум-класса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002077-dolzhno-rassmatrivatsya-v-pravovom-pole-press-sekretar-tokaeva-o-dele-kozachkova/