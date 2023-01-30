Журналисту Михаилу Козачкову продлили срок ареста до 18 марта

Михаил Козачков. Фото: Facebook / Михаил Козачков

Журналисту Михаилу Козачкову продлили срок ареста - под стражей он будет находиться до 18 марта, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

Как пояснили в ведомстве, 30 января 2023 года постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы ходатайство органа досудебного расследования было удовлетворено.

Санкционировано продление срока содержания под стражей в отношении Козачкова до 3 месяцев, то есть до 18 марта 2023 года, уточнили в суде.

Напомним, казахстанский журналист Михаил Козачков был задержан в декабре прошлого года в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории Алматы и Алматинской области.

Позже в Генпрокуратуре опубликовали заявление относительно его задержания. В Агентстве РК по финмониторингу сообщили, как проходил обыск в квартире Козачкова, и рассказали о других следственных действиях.

Вскоре стало известно, что журналиста арестовали на два месяца. Несмотря на частные жалобы адвокатов, его оставили под стражей до 18 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007331-zhurnalistu-mihailu-kozachkovu-prodlili-srok-aresta-do-18-marta/