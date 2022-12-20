Задержание журналиста Михаила Козачкова прокомментировали в Генпрокуратуре

Нашивка прокуратуры. Иллюстративное фото: gov.kz

Представители Генеральной прокуратуры РК на официальном сайте ведомства опубликовали заявление относительно задержания казахстанского журналиста Михаила Козачкова.

"В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 декабря 2022 года Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.

"При этом органом досудебного расследования Козачков подозревается в участии в данной организованной группе (часть 2 статьи 262 УК РК), рейдерстве (часть 3 статьи 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (часть 3 статьи 185 УК РК).

В связи с этим в тот же день в квартире, где проживает Козачков М.В., с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи.

С учетом имевшегося резонанса Агентством по финансовому мониторингу также 18 декабря 2022 года незамедлительно доведены до сведения общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий", – подчеркнули в ведомстве.

Представители ГП отметили, что в настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; надзор за расследованием находится на контроле органов прокуратуры.

"При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова М.В., принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию.

Результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки", – добавили в пресс-службе.

Добавим, что согласно Уголовному кодексу РК статьи, о которых идет речь в заявлении Генпрокуратуры, подразумевают следующие наказания:

часть 2 статьи 262 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества;

часть 3 статьи 249 "Рейдерство" – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет;

часть 3 статьи 185 "Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов" – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним также, что вчера пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что на имя Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002169-zaderzhanie-zhurnalista-mihaila-kozachkova-prokommentirovali-v-genprokurature/