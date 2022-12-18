Задержан журналист Михаил Козачков

Михаил Козачков. Фото: Facebook / Михаил Козачков

Агентство РК по финансовому мониторингу в своем Telegram-канале подтвердило информацию о задержании известного казахстанского журналиста Михаила Козачкова.

"Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъем компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс, и это могло сорвать их преступные замыслы.

Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов", - говорится в сообщении агентства.

По данным ведомства, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования.

Напомним, Бурхан Жансейтов был задержан в середине июля. Тогда сообщалось, что как юрист представлял интересы подозреваемых в рейдерстве и шантаже известных алматинских бизнесменов.

"Жансейтов также помогал Козачкову модерировать его телеграмм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись.

На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Козачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге.

Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте «Есентай сити», принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына - Абдыгаппарова", - сообщили в АФМ.

В ведомстве заявили, что журналист грубо нарушал требования закона «О средствах массовой информации» и в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне.

"В апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева – Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления.

По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности.

При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству.

В начале июля 2022 года членам ОПГ Коспаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе", - говорится в сообщении.

Как рассказали в АФМ, 12 июля текущего года в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом.

"По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками.

Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней.

Козачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения. В результате чего последний объявлен в розыск.

Как уже раньше сообщалось, чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансейтов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа", - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты.

"В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений", - заключили в АФМ.

Напомним, в июле текущего года сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы пресекли деятельность рейдерской группы, которая, предположительно, могла шантажировать известных казахстанских предпринимателей. Позже стало известно, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге.

В середине декабря АФМ обнародовало новые сведения по делу о рейдерских захватах ряда компаний. Сообщалось, что предполагаемый организатор Коспаев Елдос и доверенные лица - Имашев Ерлан и Шалин Руслан - объявлены в розыск.

Позже в агентстве раскрыли еще некоторые подробности расследования. По данным ведомства, преступная группа, возглавляемая Коспевым, длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001969-zaderzhan-zhurnalist-mihail-kozachkov/