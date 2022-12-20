Как проходил обыск и другие следственные действия по делу Козачкова, рассказали в АФМ

Михаил Козачков. Фото: Facebook / Михаил Козачков

В Агентстве РК по финмониторингу прокомментировали задержание журналиста Михаила Козачкова, в частности, рассказав о законности и обоснованности процессуальных действий следственно-оперативной группы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в АФМ, обыск в квартире Козачкова проводился в точном соответствии с требованиями статьи 254 УПК РК.

"Обоснованность и необходимость его проведения проверялась следственным судом и по результатам выдана санкция. Данное следственное действие совершено при непосредственном присутствии собственницы квартиры, с участием понятых. Весь ход обыска фиксировался на видеокамеру. О необходимости присутствия защитников ходатайств не заявлялось.

Обыск - это следственное действие, которое необходимо проводить без промедления ввиду риска утраты доказательств, и поэтому не предусматривает обязательное участие защитника. УПК четко определен перечень лиц, без которых данное следственное действие не должно проводиться", — рассказали в ведомстве.

Там рассказали, что на момент прибытия адвоката Веретельниковой обыск уже проводился. Следователь же, как подчеркнули в АФМ, обязан обеспечить непрерывность следственного действия и был вправе ограничить допуск к месту его проведения во избежание утраты и фальсификации доказательств.

"Следует отметить, что последующие обыски автотранспорта и других помещений проводились с участием защитников. Все следственные действия с подозреваемым Козачковым проводятся исключительно в присутствии его адвокатов Кусаиновой Назкен и Игоря Пана", — сообщили в АФМ.

Защитники имеют допуск к задержанному, орган расследования этому не воспрепятствовал, дополнили в Агентстве. Также в АФМ подчеркнули, что адвокат Игорь Пан не жаловался на то, что его не допускаются к подзащитному.

"Обращаем внимание, что адвокат Веретельникова оказывает юридическую помощь семье Козачкова, хотя ранее она защищала интересы Абдыгаппарова, проходящего потерпевшим по настоящему делу.

Согласно пункту 8 статьи 33 Закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", адвокату запрещено оказывать юридическую помощь при наличии конфликта интересов. При этом, имело ли место в данном случае нарушение Кодекса профессиональной этики, подлежит рассмотрению Коллегией адвокатов.

Органы прокуратуры со своей стороны дадут оценку законности действиям сотрудников Службы экономических расследований", — заключили в АФМ.

Напомним, 18 декабря 2022 года Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.

Вчера пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что на имя Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова.

Сегодня его задержание прокомментировали в Генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002239-kak-prohodil-obysk-i-drugie-sledstvennye-deystviya-po-delu-kozachkova-rasskazali-v-afm/