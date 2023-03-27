Журналисту Михаилу Козачкову вынесли приговор

Михаил Козачков. Фото: facebook.com/mikhail.kozachkov

Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор журналисту Михаилу Козачкову. По решению военного суда он приговорен к лишению свободы условно сроком на 3,5 года. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказала адвокат Козачкова Елена Жигаленок.

По словам адвоката, приговором военного суда Алматинского гарнизона Михаил Козачков признан виновным и приговорен к условному сроку.

"Его осудили по статьям 147 и 274 Уголовного кодекса. Можно сказать, за профессиональные ошибки при подготовке журналистских расследований.

Но, хочу подчеркнуть, что следственно-оперативная группа Агентства по финансовому мониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью так называемой организованный преступной группировки Елдоса Коспаева, обвинения в пособничестве рейдерству сняты, уголовное дело по статьям 249 и 262 в отношении Михаила прекращено по реабилитирующим основаниям", – сообщила Елена Жигаленок.

Задержание Михаила Козачкова

Напомним, 18 декабря прошлого года стало известно о задержании казахстанского журналиста Михаила Козачкова. Как тогда сообщали в Агентстве по финмониторингу, он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории Алматы и Алматинской области.

На следующий день после его задержания пресс-секретарь президента Казахстана сообщил, что на имя Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении Михаила Козачкова.

Позже в Генпрокуратуре опубликовали заявление относительно его задержания.

В Агентстве РК по финмониторингу сообщили, как проходил обыск в квартире Козачкова, и рассказали о других следственных действиях.

Вскоре стало известно, что журналиста арестовали на два месяца. Несмотря на частные жалобы адвокатов, его оставили под стражей до 18 февраля. После чего ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014233-zhurnalistu-mihailu-kozachkovu-vynesli-prigovor/