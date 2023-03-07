О ролях Клебанова-Маневича и Токарева в деле о нападении на журналистов высказались в МВД

Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МВД в кулуарах кабмина рассказал, в чем именно подозревают Токарева и Клебанова-Маневича, задержанных ранее по делу о нападении на журналистов, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов отметил, что по факту нападения на журналистов возбуждено более 30 уголовных дел и задержано 22 лица. Клебанов-Маневич, добавил он, был арестован в Алматы.

"Все они находятся под стражей. По остальным с учетом личности и возраста избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества", – добавил он.

По данным главы МВД, сейчас проводится досудебное расследование, по всем фактам имеются процессуальные лица - потерпевшие, которые активно участвуют в следственных действиях и с которыми проведена очная ставка.

"Журналисты (на которых было совершено нападение - прим. ред.) заинтересованы в этом процессе, они имеют процессуальный статус, то есть могут задавать вопросы, активно участвовать, подавать ходатайство о проведении определенных следственных действий.

Идет только начало следственных действий. Если будут какие-то обстоятельства и другие факты, мы обязательно информируем в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства", – заверил Ахметжанов.

Министр отметил, что задержанные уже признаны подозреваемыми по уголовному делу.

"Будет проведен ряд следственных действий. Когда будет составляться обвинительный акт, тогда будут четко распределены их роли: кто заказчик, кто исполнитель, кто оплачивал, кто координировал действия.

Среди задержанных 22 лица, в основном исполнители, которые выполняли заказы. На сегодня мы работаем. Координаторами, теми, кто давал исполнителям определенные заказы, являются эти лица (речь идет о предполагаемой роли Клебанова-Манечива и Токарева - прим. ред.)", – резюмировал Ахметжанов.

Преступления против журналистов в Казахстане

В июле 2022 года в Атырау избили журналистку Олесю Вертинскую. Спустя некоторое время подозреваемого задержали.

В январе этого года стало известно, что в Алматы подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых – все задержанные оказались несовершеннолетними.

20 февраля известный казахстанский журналист Вадим Борейко сообщил о подрыве двух машин его коллеги в Алматы. Ранее он же рассказывал, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры.

Позже еще один казахстанский журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении. По словам мужчины, на него напали в подъезде и ударили по лицу. В полиции заявили, что зарегистрировали факт нападения и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Реакция правоохранительных органов

Ранее в МВД сообщали, что с сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.

Для раскрытия этих преступлений была создана межведомственная следственно-оперативная группа. Полиция в рамках нападения на журналистов расследует 20 уголовных дел по следующим статьям:

статья 115 – "Угроза";

статья 147 – "Распространение сведений о частной жизни";

статья 158 – "Воспрепятствование журналистской деятельности";

статья 202 – "Умышленное уничтожение чужого имущества";

статья 293 – "Хулиганство".

По подозрению в совершении этих преступлений ранее были задержаны 18 человек.

В конце февраля правоохранительные органы заявили о задержании хакера-иностранца О. Токарева, который, по версии следствия, координировал нападения на журналистов.

А несколько дней назад МВД объявил о задержании подозреваемого в организации нападений на работников казахстанских СМИ. Им оказался гражданин Казахстана Клебанов-Маневич Аркадий Сергеевич.

"Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ", – сообщали правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012039-o-rolyah-klebanova-manevicha-i-tokareva-v-dele-o-napadenii-na-zhurnalistov-vyskazalis-v-mvd/