Генпрокуратура о январских беспорядках в Казахстане: Особая роль была у Дикого Армана

Массовые протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК сообщил, что активное участие в преступлениях во время январских беспорядков принимал криминалитет, и в особенности "Дикий Арман" – Арман Джумагельдиев, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шалабаев сообщил, что по всем фактам погромов, поджогов гособъектов, уничтожения имущества и актам терроризма начато более 5 тысяч досудебных расследований.

"На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни "Коктобе".

Сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет. Особая роль была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как "Дикий Арман", и его сообщников", – добавил спикер.

Так, по словам Шалабаева, 6 января одним из участников группировки Джумагельдиева была реализована раздача пистолетов марок Glock и "Макарова" преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу "Казахстан" в Алматы.

"Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены "старшие", которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тысяч тенге.

Рядовым соучастникам было поручено вооружиться холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений. В качестве отличительного знака у всех преступников должны были быть белые повязки на рукавах", – сообщил Шалабаев.

Указанные группы вооруженных преступников, по его словам, из разных точек города похитили 24 граждан, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц Ritz Carlton и "Казахстан".

"В последующем потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался.

За совершение указанных преступлений арестовано 40 подозреваемых лиц. Работа по установлению остальных участников преступной группировки продолжается", – резюмировал спикер.

Ранее уже сообщалось, что группировка "Дикого Армана" насильно удерживала 24 мирных граждан.

Напомним, что о задержании "Дикого Армана" стало известно еще 7 января.

11 января его арестовали на 2 месяца, но затем несколько раз продлевали срок ареста. Сейчас срок ареста Джумагельдиева продлен до 7 августа.

Джумагельдиев проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках, это статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974876-genprokuratura-o-yanvarskih-besporyadkah-v-kazahstane-osobaya-rol-byla-u-dikogo-armana/