Кайрат Кудайберген. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Экс-депутату алматинского маслихата Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 16 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей (в отношении Кудайбергена – прим. ред.) до 6 месяцев, до 21 октября. Постановление суда не вступило в законную силу", – сообщили в суде.

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля. В прокуратуре сообщили, что подозревают его в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

Сам подозреваемый заявлял о своей невиновности.

Ранее его исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

Во второй половине июля сообщалось, что Кудайберген, будучи в СИЗО, будет проходить лечение от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984612-kayratu-kudaybergenu-vnov-prodlili-arest/