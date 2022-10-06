Дикому Арману снова продлили срок ареста в Алматы

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Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, снова продлили срок ареста. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 6 октября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 11 месяцев, то есть, до 7 декабря. Постановление суда не вступило в законную силу", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, о задержании "Дикого Армана" стало известно 7 января. 11 января его арестовали на 2 месяца. По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

Джумагельдиев проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках – статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991420-dikomu-armanu-snova-prodlili-srok-prebyvaniya-pod-arestom-v-almaty/