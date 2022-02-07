Генпрокуратура: Группировка "Дикого Армана" насильно удерживала 24 мирных граждан

Дикий Арман. Фото: vk.com

Начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК рассказал, где сейчас находится "Дикий Арман", передает корреспондент NUR.KZ.

Ризабек Ожаров сообщил, что мирные митинги в январе использовали разные силы.

"Очевидно, что действия были скоординированы. По сути, наша страна столкнулась с "гибридной" атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, вооружили их и координировали действия.

На сегодня задержаны 18 членов ОПГ, 21 лицо имеет судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. Среди них и Джумагельдиев, так называемый "Дикий Арман", и члены его группировки", - добавил спикер.

По данным Ожарова, его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных граждан из числа случайных прохожих.

"Его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных граждан из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался. Кроме того, бандиты отобрали табельное оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в 12-й горбольнице.

По этим фактам нами расследуются уголовные дела. В социальных сетях и мессенджерах распространяются различные домыслы и ложная информация. Якобы Джумагельдиева отпустили или вывезли в неизвестном направлении.

Официально сообщаю, если вначале этот гражданин был задержан полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела объединены и переданы для дальнейшего следствия нам – спецпрокурорам.

Мы его перевели в следственный изолятор КНБ. Там он и содержится", - подчеркнул начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

По его словам, в те дни действовали и другие преступные группы. Так, буквально на днях в Енбекшиказахском районе Алматинской области сотрудниками КНБ обезврежены лидеры ОПГ "Казахстанские", у которых изъято 15 единиц огнестрельного оружия с боеприпасами.

Их причастность к другим нераскрытым преступлениям сейчас проверяется.

Напомним, что о задержании "Дикого Армана" стало известно 7 января. 11 января его арестовали на 2 месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955002-v-genprokurature-vyskazalis-o-mestonahozhdenii-dikogo-armana/