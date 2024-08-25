Начато расследование по факту смерти двух рабочих на комбинате в Темиртау

По факту смерти двух рабочих на металлургическом комбинате в Темиртау начато расследование, назначены экспертизы, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

"По факту произошедшего несчастного случая в подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж" на территории АО "Qarmet" в городе Темиртау начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование", - прокомментировали в пресс-службе полиции региона.

Сегодня утром стало известно, что два работника погибли на металлургическом комбинате Qarmet в Темиртау - они упали с высоты во время демонтажных работ на листопрокатном цеху. Отмечалось также, что создана комиссия для проведения специального расследования несчастного случая.

Напомним, после трагедии 28 октября прошлого года, когда на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" погибли 46 горняков, президент Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

В начале декабря того же года в правительстве сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Новым инвестором АМТ стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Позже "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в Qarmet.

Недавно президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Карагандинскую область сегодня посетил металлургический комбинат Qarmet, где заявил, что будет посещать объект каждый год.

Ранее мы также рассказывали, что на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: случился внезапный выброс пламени, в результате чего пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени. В результате инцидента скончались четверо человек.

Премьер-министр Олжас Бектенов взял на личный контроль расследование ЧП на заводе в Караганде.

Добавим, что согласно части 4 статьи 156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

- наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.