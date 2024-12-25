Видеожетонами хотят оснастить работников "скорой" в Казахстане

Глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса прокомментировала нападение на фельдшера в Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Еще один вопрос - возможность оснащения наших сотрудников видеожетонами по примеру правоохранительных органов. Этот вопрос тоже будет нормативно урегулирован, думаю, это не так сложно сделать", - сказала Акмарал Альназарова.

По ее словам, также сейчас на повестке стоит вопрос страхования работников, которые в силу своей профессиональной деятельности имеют высокий риск нападения и получения вреда своему здоровью.

"Это вопрос мы обсуждали буквально вчера со всеми руководителями организаций скорой медицинской помощи, поэтому этот вопрос у нас на повестке дня", - резюмировала глава Минздрава.

Напомним, несколькими днями ранее фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертизы. Позже в Костанайской областной станции скорой помощи рассказали подробности избиения фельдшера.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заверил, что виновные будут наказаны по закону.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова также прокомментировала избиение фельдшера скорой помощи в Костанае, отметив, что такое отношение к медработникам недопустимо. Министр также напомнила, что сейчас рассматривается вопрос введения уголовной ответственности за подобные преступления.

Стоит отметить, что такие инциденты часто происходят в Казахстане. Так, в сентябре этого года фельдшер из Степногорска Светлана Оксюта заявила, что ее избили пациенты. Оксюта рассказала, что к ней было применено насилие при осуществлении профессиональной деятельности, когда одна из жительниц города "по надуманным причинам" ударила ее кулаком в правый глаз, а ее дочь нанесла ей удар между левым ухом и виском.

В Актау ранее было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, ведется следствие.

До этого в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.

В начале июня полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. Стражи порядка изъяли у него нож и водворили дебошира в ИВС. Позже стали известны подробности нападения на медика.

После этого Министерство здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предложило ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.