"Ехали очень долго": фельдшер из Степногорска заявила об избиении и бездействии полиции

В Сети опубликовано видеообращение фельдшера из Степногорска Светланы Оксюты, которая заявила, что летом текущего года ее избили пациенты, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте "Степногорск не спит" опубликовано обращение местной жительницы Светланы Оксюты, которая рассказала, что работает фельдшером станции скорой помощи.

По ее словам, 26 августа к ней было применено насилие при осуществлении профессиональной деятельности, когда одна из жительниц города "по надуманным причинам" ударила ее кулаком в правый глаз, а ее дочь нанесла ей удар между левым ухом и виском.

"Все это сопровождалось нецензурной бранью как со стороны женщины, так и ее супруга. Причиной агрессивного поведения данных лиц стало то, что по их мнению, мы ехали очень долго. Как они сказали, "тупая скорая ехала на протяжении 18 минут". Однако данные высказывания не соответствуют действительности", - рассказала женщина.

По ее словам, скорая приехала на место за 7 минут.

Фельдшер утверждает, что обратилась в больницу, так как у нее заплыл глаз и она перестала видеть, ей были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и контузия глазного яблока.

По словам фельдшера, она сразу обратилась в правоохранительные органы, но там до сих пор не были приняты меры. Она утверждает, что расследование не ведется должным образом, а виновные не привлечены к ответственности. Сейчас она находится в вынужденном отпуске.

В Департаменте полиции Акмолинской области рассказали о ходе расследования.

"Департамент полиции сообщает, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 108-1 УК РК, в рамках которого осуществляются необходимые следственные мероприятия", - сказано в сообщении.

Напомним, в Актау ранее было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, ведется следствие.

До этого в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.

В начале июня полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. Стражи порядка изъяли у него нож и водворили дебошира в ИВС.

Позже стали известны подробности нападения на медика. Так, фельдшер смог сам освободиться до приезда полицейских. В результате нападения никто ранений и травм не получил.

В конце мая сообщалось, что в Алматы приехавших на вызов фельдшеров скорой помощи заперли в квартире и побили. Причиной стал отказ в госпитализации мужчины. Полиция начала дело и задержала подозреваемых.

После этого Министерство здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предложило ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.