Пинали, брали за волосы: главврач "скорой" рассказал об избиении фельдшера в Костанае (видео)

В Костанайской областной станции скорой помощи рассказали подробности избиения фельдшера, вызвавшего резонанс по всей стране, передает NUR.KZ.

И. о. главного врача Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи Давид Саркисян на странице станции в Instagram дал официальный комментарий после избиения сотрудницы. Он рассказал, что вызов поступил 17 декабря, около 23:00. Поводом для вызова стали одышка и жалобы на сердце.

Саркисян заявил, что бригаду сразу же встретили "заведомо агрессивно настроенные пациенты", хотя медики прибыли на место в течение 4-5 минут. По его словам, в ходе осмотра у пациентки произошла остановка сердечно-дыхательной деятельности, после чего прибывшая бригада немедленно приступила к реанимационным действиям.

"Реанимационные действия проводились в течение 30 минут, они были безуспешными. Была констатирована биологическая смерть. Родственники, две дочери, которые находились рядом… в принципе, уже во время оказания реанимации поступали угрозы в адрес медицинских работников… в случае "неуспеха" шли угрозы физической расправы, оскорбления, нецензурная брань.

К сожалению, когда была констатирована смерть, произошло нападение на наших сотрудников. В частности, 24-летнему фельдшеру, девушке, были нанесены физические увечья ударами по лицу, вырваны волосы", - рассказал Саркисян.

В пресс-службе Управления здравоохранения Костанайской области корреспонденту NUR.KZ предоставили другое видео, спикером на котором выступил также Давид Саркисян. В нем он к вышесказанному добавил, что фельдшер лечится в больнице, у нее диагностированы сотрясение мозга и другие серьезные травмы.

Второй пострадавший сотрудник отправлен на амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждался. Дело направлено в правоохранительные органы.

В сентябре этого года мы писали, что фельдшер из Степногорска Светлана Оксюта, заявила, что ее избили пациенты. Оксюта рассказала, что к ней было применено насилие при осуществлении профессиональной деятельности, когда одна из жительниц города "по надуманным причинам" ударила ее кулаком в правый глаз, а ее дочь нанесла ей удар между левым ухом и виском.

Также сообщалось, что в Актау ранее было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, ведется следствие.

До этого в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.

В начале июня полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. Стражи порядка изъяли у него нож и водворили дебошира в ИВС. Позже стали известны подробности нападения на медика.

В конце мая сообщалось, что в Алматы приехавших на вызов фельдшеров скорой помощи заперли в квартире и побили. Причиной стал отказ в госпитализации мужчины. Полиция начала дело и задержала подозреваемых.

После этого Министерство здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предложило ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.