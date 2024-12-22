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"Насилие недопустимо": глава Минздрава отреагировала на избиение фельдшера в Костанае

Опубликовано:

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова прокомментировала избиение фельдшера скорой помощи в Костанае. Пост министр опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

"На днях мы снова столкнулись с возмутительным фактом нападения на фельдшеров бригады Скорой помощи в Костанае. Приехавшая на вызов молодая сотрудница экстренной службы Анель Баймурзина сама оказалась в стационаре с многочисленными травмами в результате побоев.

Хочу выразить свою личную поддержку семье Анель Баймурзиной, пожелать ей скорейшего выздоровления и сказать, что мы не оставим этот случай без внимания", - отметила Акмарал Альназарова.

Министр подчеркнула, что медицинские работники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок - они ежедневно спасают жизни, оказывают помощь в самых сложных и опасных ситуациях.

В посте глава Минздрава также озвучила данные местных исполнительных органов, согласно которым в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них, в 2022 году - 46, в 2023 году - 80, а в 2024 году - зафиксировано 9 случаев нападений.

"В связи с этим, при поддержке депутатов, мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания, вплоть до ограничения свободы и порицание всего общества.

Тем самым, мы должны дать четкий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано", - резюмировала Акмарал Альназарова.

Несколькими днями ранее фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертиз.

Позже в Костанайской областной станции скорой помощи рассказали подробности избиения фельдшера.

Стоит отметить, что такие инциденты часто происходят в Казахстане. Так, в сентябре этого года фельдшер из Степногорска Светлана Оксюта заявила, что ее избили пациенты. Оксюта рассказала, что к ней было применено насилие при осуществлении профессиональной деятельности, когда одна из жительниц города "по надуманным причинам" ударила ее кулаком в правый глаз, а ее дочь нанесла ей удар между левым ухом и виском.

В Актау ранее было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, ведется следствие.

До этого в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.

В начале июня полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. Стражи порядка изъяли у него нож и водворили дебошира в ИВС. Позже стали известны подробности нападения на медика.

В конце мая сообщалось, что в Алматы приехавших на вызов фельдшеров скорой помощи заперли в квартире и побили. Причиной стал отказ в госпитализации мужчины. Полиция начала дело и задержала подозреваемых.

После этого Министерство здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предложило ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2203268-nasilie-nedopustimo-glava-minzdrava-emocionalno-otreagirovala-na-izbienie-feldshera-v-kostanae/

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